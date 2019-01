Il Sassuolo parte forte, l'Inter tiene botta. A San Siro è 0-0 al 45esimo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Termina 0-0 il primo tempo della sfida di San Siro fra Inter e Sassuolo. Una gara giocata ad alti ritmi e con diverse occasioni da gol, a discapito di quanto dice il risultato parziale.

Parte forte il Sassuolo di mister De Zerbi, bravo ad occupare gli spazi e a mantenere cortissimo il proprio undici in campo. E infatti nella prima metà di tempo si contano almeno 5 azioni da gol di stampo neroverde. Il primo squillo della partita, dopo neanche 5 minuti, porta la firma di Domenico Berardi, uno che ha fatto spesso male ai nerazzurri. Ma la sua conclusione affrettata dal limite finisce fuori. Una decina di minuti dopo, siamo al 14esimo, ci prova Locatelli con un perfetto inserimento centrale ma anche in questo caso la conclusione sfila sul fondo. L’Inter studia la situazione, regge l’urto e si fa vedere per la prima volta al 17esimo con Vecino che di testa spara alto dopo una bella giocata di Politano. Proprio l’ex di turno guida la reazione nerazurra dal 25esimo in poi con grandi accelerazioni e un tiro ravvicinato ottimamente parato da Consigli. Nel mezzo, altre due conclusioni del Sassuolo, questa volta neutralizzate da Handanovic: una di Boateng dal limite, una di Berardi dopo una spettacolare azione fatta di fraseggi nello stretto al limite dell’area nerazzurra. Dalla mezzora in poi il Sassuolo perde lucidità e atletismo e cede campo all’Inter che si fa pericolosa soprattutto con Vecino e Perisic, ma in entrambi i casi il numero uno neroverde è sicuro e para senza problemi. E alla fine dei primi 45 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0-0.