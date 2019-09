Il sindaco di Firenze sul nuovo stadio: "Fitti contatti con i viola per lo stadio"

© foto di Federico De Luca

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così a Radio Sportiva del nuovo stadio e sugli incontri che ha avuto con Rocco Commisso proprio per parlare di ciò: "Abbiamo cominciato a parlare con ritmi serrati con la nuova proprietà della Fiorentina. Commisso si è detto molto determinato e si aspetta tempi ragionevolmente brevi. Un grande evento come l'Olimpiade può essere una spinta per realizzare nuovi impianti. Firenze ha uno stadio bellissimo ma ormai poco funzionale come il Franchi, dunque è ragionevole lavorare o sulla trasformazione dell'impianto esistente oppure costruirne uno nuovo. Ormai manca poco, nel giro di poche settimane toglieremo il vino dai fiaschi".