Il Times avvisa: "Liverpool, la sfida più grande è essere favoriti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È uno dei temi della partita, per quanto Klopp non l’abbia voluto affrontare: il Liverpool, sulla carta, è favorito rispetto alla Roma. È il punto di partenza del Guardian, che oggi titola “Il Liverpool contro la più grande sfida: essere favorito”. Una condizione a cui, evidenzia il quotidiano britannico, i Reds non sono affatto abituati, e che dovranno gestire.