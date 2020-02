Il torneo dei cattivi: la Fiorentina è la squadra più multata della serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere della Sera si occupa del torneo parallelo che si sta svolgendo parallelamente alla Serie A, ovvero quello delle società più multate. Fin qui, dopo 22 giornate di campionato (escluso il recupero Lazio-Verona), il giudice ha staccato in totale 562.500 euro di multe ai venti club della serie A. Attualmente - si legge - comanda la classifica dei trasgressori la Fiorentina, "merito" delle sfuriate dopo il match con la Juventus costate 55 mila euro. L’impennata ha permesso di arrivare a 109.500 euro e di sorpassare la Roma, fino a ieri la più cattiva e ora seconda.

Il campionario delle multe è vasto - Il giudice è piuttosto intollerante con i simulatori e con chi protesta, soprattutto se si tratta di allenatori e dirigenti. Gli importi variano, ma i tuffatori d’area vengono sanzionati con l’ammonizione e 2 mila euro (anche qui la Fiorentina è la più colpita), mentre il giallo per proteste del capitano costa 1.500 euro.

Le stranezze non mancano - Colpisce più di altre il cosidetto "ritardato inizio di gara", una consuetudine tutta italiana in cui sono incappate Brescia, Juventus, Torino, Roma. Le scenate e le proteste di allenatori e dirigenti, costano caro. L’Inter è terza in classifica, soprattutto per la bufera seguita alla gara con il Cagliari. La parte del leone la fanno al solito le espulsioni, condite da epiteti in ogni lingua e dialetto, ma è sulla bestemmia che il giudice si innervosisce: 10 mila euro la multa.