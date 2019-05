Il triste addio di Dzeko. Prima divide l'Olimpico, ora Conte lo attende

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Forse non immaginava questo commiato, nella serata che ha segnato anche l'addio a Daniele De Rossi e al tecnico Claudio Ranieri. Edin Dzeko ha salutato l'Olimpico al 61' di Roma-Parma tra i sentimenti contrastanti dello stadio giallorosso. Da una parte c'è chi l'ha fischiato senza pietà, dall'altra chi lo ha applaudito per quanto fatto con la maglia romanista. E' rimasto sorpreso, l'ex Manchester City, delle critiche piovutegli addosso anche nell'ultima partita di fronte quello che per quattro anni è stato il suo pubblico. Neanche l'abbraccio di Florenzi e Pellegrini lo hanno consolato, rispondendo ai fischi con un applauso e una semplice frase ironica: "Bravi, bravi".

Lo score. 179 presenze complessive e 87 gol, bottino che ha permesso alla Roma di diventare la squadra in cui Dzeko si è espresso meglio in termini realizzativi. Il titolo di capocannoniere di due stagioni fa non ha però spinto tutta la tifoseria ad applaudire Dzeko, criticato sempre e comunque da una buona fetta di pubblico capitolino.

Ora l'Inter di Antonio Conte. Il tecnico lo voleva già al Chelsea un anno e mezzo fa, l'affare non è andato in porto ma l'ex ct della nazionale italiana ha sempre desiderato Dzeko a sua disposizione. Ci riuscirà nelle prossime settimane, in quanto la Roma saluterà l'ex Wolfsburg dopo un quadriennio comunque importante. Non è tuttavia riuscito a trascinare la Roma alla vittoria, ci proverà nel suo futuro a tinte nerazzurre.