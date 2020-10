Il tweet della Juve: "I bianconeri sono all'Allianz Stadium". Il Napoli non ci sarà

La Juventus è allo Stadium, in attesa del Napoli che però non arriverà mai. I bianconeri, come di consueto (anche se la serata di stasera non ha molto di ordinario), hanno twittato le immagini che ritraggono i calciatori di Pirlo nei tunnel dell'impianto torinese.