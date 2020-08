Il valzer delle panchine rischia di lasciar fermo D'Aversa ma ancora per il Genoa nulla è deciso

Il valzer degli allenatori rischia di lasciare senza panchina Roberto D'Aversa. Perché il Parma l'ha esonerato ieri, con la strada per Fabio Liverani ora spianata: pronto un triennale, oramai da limare solo nei dettagli. D'Aversa pareva pronto per la reunion con Daniele Faggiano al Genoa: sfumata l'ipotesi Vincenzo Italiano, che lo Spezia ha deciso di tenere dopo la promozione in Serie A, sembrava il primo nome. E' mancata però l'intesa economica con Preziosi e allora il club rossoblù è andato su Rolando Maran. Contatti tra il presidente e l'ex tecnico del Cagliari, trattativa in corso, ora Maran è il primo nome per il Grifone. Il club cerca di chiudere a breve con un nuovo summit ma tiene aperta anche una pista alternativa: così potrebbe riaprirsi la pista Davide Nicola per i liguri.