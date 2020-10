Il VAR non aiuta Giacomelli: altro rigore inventato, stavolta segna Ibra. Al 79' è 3-2

Da un rigore a un altro, arriva la terza doppietta in tre partite disputate in campionato da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese trasforma un rigore molto generoso concesso da Giacomelli per un presunto fallo di Mancini su Calhanoglu. Anche in questo caso il VAR non richiama l'arbitro, che prende una decisione tutt'altro che ineccepibile.