Il week-end inglese - Poca Premier, spazio ai quarti di FA Cup

Campioni in pectore a riposo, eredità da tramandare e tanto football nel week-end in cui l'Inghilterra si divide tra quarti di finale di FA Cup e 31esima giornata di Premier League. Turno di inattività per la capolista Manchester City che, dopo aver scoperto di essere stato abbinato nei quarti di Champions al Liverpool, già suo giustiziere in campionato, dal divano di casa guarderà con il rimpianto nel cuore il Wigan di Will Grigg, chiamato all'impresa con il Southampton per guadagnare un biglietto di sola andata per Wembley.

Esattamente come il Manchester United di José Mourinho, che per perpetuare la sua legacy è obbligato al veloce riscatto a quattro giorni dalla figuraccia in mondovisione rimediata con il Siviglia: a Old Trafford, la vittima sacrificale della sete di vendetta dello Special One è incarnata dal Brighton. Dalla Champions sono stati eliminati con la coda tra le gambe anche Tottenham e Chelsea, le altre due teste di serie assieme ai Red Devils nella top 8 della competizione calcistica più antica del mondo: gli Spurs volano al Liberty Stadium per replicare l'ultima vittoria in terra gallese degli ultimi due mesi e mezzo, mentre i Blues vanno nella tana delle volpi del Leicester City ancora storditi dai colpi di Messi.

E poi c'è il capitolo relativo al campionato, con tutti i traguardi democraticamente rappresentati: si lotta per non retrocedere al John Smith's Stadium, dove il Crystal Palace cerca di uscire dalla relegation zone sperando nel colpo in trasferta contro Huddersfield. Di un blitz corsaro impossibile avrebbe bisogno anche il fanalino di coda Wba, la cui speranza salvezza potrebbe trovare un insperato scatto d'orgoglio a Bournemouth. Sette lunghezza sopra i Baggies c'è lo Stoke, impelagato nei bassifondi della classifica e obbligato a racimolare almeno un punticino nella gara in casa contro l'Everton, ancora in corsa per l'ultimo posto che dà l'accesso all'Europa League. L'altra metà della Merseyside, il Liverpool, gioca nel tempio laico di Anfield, ospitando quel Watford da cui tutto partì con quel pazzo 3-3 di metà agosto.