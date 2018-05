Ilicic e il miglior anno della sua carriera. Utile per la chiamata dell'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quindici gol complessivi, un'eccellente figura in Europa League e, in generale, una stagione ben al di sopra delle aspettative. Forse la migliore della sua carriera. Josip Ilicic, passato dalla Fiorentina all'Atalanta la scorsa estate, ha vissuto un'annata straordinaria. Nonostante qualche contrattempo fisico, all'alba dei 30 anni il trequartista sloveno ha messo da parte la sregolatezza per dar sfoggio con continuità a doti tecniche che sono sempre state evidenti a tutti, fin dai tempi di Palermo. E adesso - a maturità arrivata tardi, ma raggiunta - potrebbe fare il salto di qualità trasferendosi all'Inter.

Piero Ausilio sta infatti valutando l'ennesima operazione con l'Atalanta in cui verranno inseriti un paio di giovani dalla Primavera per portare Ilicic alla corte di Spalletti a partire dalla prossima estate. Un'operazione da circa 15 milioni di euro, l'ennesima plusvalenza per il club orobico che da quando è arrivato Gasperini è entrato in un circolo virtuoso fatto di ottimi risultati e grandi plusvalenze.