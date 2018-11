Ilicic-Gomez-Zapata, così Gasperini ha curato il mal di gol della sua Dea

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo una difesa blindata e letale, all'indomani del 4-1 contro l'Inter l'Atalanta dalle ritrovate ambizioni europee si gode finalmente anche il suo tridente. Il sinistro vellutato di Ilicic, le invenzioni del 'Papu' Gomez e la straripante prestanza fisica di Duván Zapata.

Dopo i quattordici gol segnati nelle ultime quattro partite, i problemi offensivi di qualche mese fa sembrano soltanto un lontano ricordo. Perché adesso, nell'attacco della Dea, trovano tutti la porta. Non sorprende quindi che capitan Gomez sia già a quota sei reti stagionali, seguito da Barrow (quattro centri ai preliminari di Europa League) e da Zapata, Rigoni e Ilicic (tutti a tre), considerando soltanto trequartisti e centravanti della rosa. Senza dimenticarsi, ovviamente, dei preziosissimi assist: tre per Gomez, Zapata e Ilicic, due per Barrow (sempre in EL).

Quest'Atalanta vanta così almeno cinque calciatori offensivi di grande livello, lo confermano i numeri. Tre titolarissimi quali Ilicic, Gomez e Zapata - dopo il recupero dell'ex Fiorentina, le gerarchie di mister Gasperini sono state evidenti -, ma anche due alternative da tenere d'occhio come Barrow e Rigoni. Il primo, giovanissimo talento da sgrezzare; il secondo, ancora alle prese con il processo di adattamento alla Serie A. Un parco attaccanti privo sì di un bomber dalla doppia cifra assicurata, ma comunque tra i migliori del nostro campionato.