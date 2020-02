vedi letture

Immobile 30 e lode. Tra record di gol, Scarpa d'Oro e il sogno scudetto

Un Ciro Immobile da 30 e lode. Così La Gazzetta dello Sport celebra il trentesimo compleanno dell'attaccante della Lazio. Trenta, però, non è solo la soglia di anni che oggi il giocatore supererà. Quel numero è anche un nuovo tetto che il suo score da goleador è vicino a sfondare per la prima volta. In campionato è salito sino a quota 29 con la Lazio nel campionato 2017-18, quando condivise il titolo di capocannoniere con Icardi. Il trono del gol è stato tutto suo in A con il Torino nel 2014 (22 reti). Primo tra i goleador pure in B, con il Pescara nel 2012.

Scarpa d'Oro - Ora bracca il tris da capocannoniere in Serie A, ma soprattutto ha nel mirino il record di Gonzalo Higuain che firmò 36 gol col Napoli nel 2015-16. Con l’obiettivo di imporsi anche nello sprint per la Scarpa d’oro: adesso è in vetta a 52 punti, con sei lunghezze su Lewandowski (Bayern Monaco). Ma se si considera il suo bottino stagionale complessivo è già andato oltre la barriera dei trenta gol: vanno conteggiate infatti le due reti in Europa League e una in Coppa Italia, ma anche le tre firmate in Nazionale nella rinascita azzurra con Mancini.