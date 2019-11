Immobile: "Chiudere la carriera alla Lazio? Mai pensato di andare via"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista alle colonne del Corriere dello Sport per Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale. Il bomber biancoceleste ha toccato vari temi, fra questi anche quello legato al futuro e alla possibilità di chiudere la carriera nella Capitale: "Sto bene qui, non c’è mai stato il pensiero di andare via. Non ci penso nemmeno. Ho comprato una casa, è sopra l’Olimpico, sarò più vicino allo stadio (risata, ndi). La città ci piace, è vicina al paese di mia moglie, è vicina alla mia città. E’ una buona soluzione per noi".