© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sblocca subito la partita tra Lazio e Parma: la difesa ducale concede tanto spazio a Luis Alberto per manovrare e a Immobile per sfruttare lo spazio. Verticalizzazione millimetrica dello spagnolo a premiare lo scatto del biondo attaccante, che di sinistro incrocia dove Sepe davvero non può arrivare. Dopo otto minuti si è già sbloccata la sfida dell'Olimpico, grazie Ciro Immobile.