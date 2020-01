Impresa del Torino, Roma battuta. Finisce 2-0 per i granata, super Belotti

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco concluso la sfida dell'Olimpico fra Roma e Torino. Impresa dei granata, che hanno espugnato l'Olimpico grazie alla doppietta del Gallo Belotti.

LE SCELTE INIZIALI - Fonseca conferma l'undici capace di sbancare il Franchi di Firenze prima della sosta. Alessandro Florenzi titolare a destra della difesa a quattro con Kolarov lungo il lato opposto, al centro la coppia Mancini e Smalling. In mezzo spazio per Veretout e Diawara mentre Pellegrini più avanzato sulla trequarti. Sugli esterni Zaniolo e Perotti mentre davanti come sempre Edin Dzeko. Nel Torino c'è Belotti dal primo minuto, supportato alle spalle da Berenguer e Verdi. Non c'è Baselli, spazio per Lukic in mezzo al campo con Rincon mentre lungo le corsie esterne Ola Aina a sinistra e Lorenzo De Silvestri a destra al posto dello squalificato Ansaldi. In difesa davanti alla porta di Sirigu il trio formato da Izzo, N'Koulou e Djidji.

RITMI SUBITO ALTI - Parte forte la Roma, dopo un paio di minuti i giallorossi sono subito pericolosi. Zaniolo calcia dal limite, la palla viene deviata con Sirigu che vola e nega la gioia del gol al giovane azzurro. Passano pochi minuti e il Toro ha due clamorose occasioni: prima con Belotti, la cui conclusione toccata da Pau Lopez finisce sul palo. Nella stessa azione, il pallone arriva a De Silvestri, che tutto solo in area riesce solo ad appoggiare il pallone fra le braccia del portiere della Roma.

SUPER SIRIGU - A pochi minuti dalla fine del primo tempo, l'occasione più ghiotta per la Roma. Pellegrini, in area di rigore, riceve e calcia al volo. Conclusione potente, Sirigu si abbassa in una frazione di secondo e con la mano riesce a parare. Kolarov viene anticipato sul tentativo di tap-in, ma il gioco viene fermato per una posizione irregolare del serbo.

BELOTTI SBLOCCA NEL RECUPERO - Quando ormai tutti aspettavano il duplice fischio dell'arbitro è arrivata la rete del Torino. A segno il Gallo Belotti, che ritrova il gol dopo due mesi. Botta improvvisa sul primo palo, sorpreso Pau Lopez che avrebbe potuto fare qualcosa di più. Fischi da parte del pubblico per il minuto di recupero extra concesso dall'arbitro.

PAU LOPEZ E SIRIGU, DUELLO A DISTANZA - Ad inizio ripresa Belotti sfiora la doppietta, ma ancora una volta Pau Lopez riesce a deviare, questa volta sulla traversa. Grandissimo riflesso del portiere giallorosso che riesce a tenere in partita i suoi. Passano poco meno di 10 minuti, ed arriva la risposta di Sirigu: botta violenta di Perotti, il portiere granata vola e mette in angolo.

SIRIGU UN MURO FRA I PALI - Al minuto numero 70 la Roma sfiora la rete del pari. Traversone basso di Perotti per Pellegrini che sbaglia la prima conclusione ma non la seconda ma trova la grande risposta di Sirigu.

VAR PROTAGONISTA, BELOTTI RADDOPPIA - Quando mancano pochi minuti alla fine del match, l'arbitro Di Bello viene richiamato al VAR. Dalle immagine si vede l'evidente tocco di mano di Smalling in area di rigore. Dal dischetto si presenta Andrea Belotti: conclusione perfetta, pallone da una parte, portiere dall'altra. Il Torino sbanca l'Olimpico con due reti del suo uomo migliore, la Roma non riesce a tenere il passo della Lazio.