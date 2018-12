Incontro decisivo nella sosta: Inter-Icardi, rinnovo sotto l'albero

© foto di PHOTOVIEWS

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Mauro Icardi. La trattativa per il rinnovo va avanti da mesi, a Giuseppe Marotta il compito di sbloccarla. L'argentino non ha mai accettato la proposta da 6 milioni complessivi. La firma sarebbe in arrivo per l'inizio del 2019: durante la sosta incontro per chiudere l'accordo ma il club è infastidito per le uscite di Wanda. La scadenza del nuovo accordo sarà nell'estate del 2023.