Indiavolato. Il Milan ha una certezza da cui ripartire, si chiama Cutrone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ha una certezza. Costruita nella stagione, arrivata a sorpresa. Scalpitando, soffiando il posto a due attaccanti pagati nel complesso quasi 60 milioni di euro. La certezza si chiama Patrick Cutrone, e i rossoneri lo blindano: contratto fino al 2023, nessuna clausola risolutiva. Un messaggio chiaro: si riparte da qui, dal ragazzo col 63 sulle spalle che fa impazzire San Siro. Da quello in cui non tutti credevano e che è il simbolo del Milan di Gattuso.

Quanto vale Cutrone? Difficile, forse impossibile dirlo: il secondo anno è sempre il più difficile, anche nella carriera di un attaccante. Per il Milan, però, vale tutto: con Donnarumma e Raiola si vivrà un'altra estate di passione. Senza Champions qualche gioiello potrebbe salutare, di sicuro non Cutrone. Non è ancora la stella di questo Milan, può diventarlo. Ne è la certezza: meno tecnico di altri, meno acclamato dalla critica. Più voglioso, veloce, affamato. Più indiavolato.