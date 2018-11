Infantino: "FFP, ma quali favori. Sto cambiando la Federazione"

© foto di Imago/Image Sport

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Gianni Infantino, presidente della FIFA, sull'inchiesta Football Leaks. "Macché favori... Parlare con City e Psg e trovare accordi era tra i miei compiti, sto cambiando la federazione, forse qualcuno non era abituato. Su 30 club, soltanto 2 sono stati esclusi: il Milan, che il Tas ha reintegrato nelle coppe, e una squadra russa.”. E sulla Var: “Si chiederanno perché abbiamo iniziato così tardi". Il Mondiale per club "va fatto anche per impedire la Superlega e quei tornei estivi che si giocano in America o in giro per il mondo e che porteranno alla Superlega".