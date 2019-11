© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato durante il tour in America centrale del VAR, che in Europa sta generando molte polemiche: "All'inizio ero un po' scettico, ma adesso sono un grande fan. Abbiamo visto con i fatti che lo strumento tecnologico serva ad aiutare. Lavoreremo per ridurre le polemiche, il nostro dovere è quello di aiutare gli arbitri. Il loro lavoro è incredibilmente complicato; chi critica dovrebbe provare ad arbitrare anche solo una partita tra bambini. Avevamo paura che il VAR avrebbe cambiato il calcio, ma in realtà non l'ha cambiato, l'ha pulito".