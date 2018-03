Ingaggio top e 8 milioni di clausola. Sarri, più semplice restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IL TREND - E' l'allenatore più chiacchierato del momento. Guida la squadra che esprime il più bel calcio d'Italia e fa discutere di sé ormai da tre stagioni. Le quotazioni del tecnico del Napoli Maurizio Sarri anche alla luce di questo campionato che vede i partenopei lottare punto a punto con la Juve sono salite. Quest'anno ha steccato le competizioni europee - sia la Champions che l'Europa League -, ma in compenso sta permettendo agli azzurri di lottare per il titolo come non accadeva dai tempi di Maradona.

LA SITUAZIONE ATTUALE - E' anche una questione economica. E' spesso una questione economica. Maurizio Sarri è legato al Napoli da un contratto fino al 2020 e ha una clausola di risoluzione, valida fino a fine maggio, da 8 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis è pronto a riconoscergli il lavoro fin qui svolto con un importante adeguamento contrattuale, portando l'attuale accordo da 1.4 mln netti a stagione fino a 4 milioni. Lo stesso, o forse anche più alto, che dovrebbe garantirgli un eventuale top club europeo interessato. Che in più dovrebbe appunto pagare la clausola risolutoria.

Le cifre per strappare Sarri a Napoli e ingaggiarlo sono quindi decisamente alte. E forse anche per questo club come il Paris Saint-Germain o il Chelsea, che valutano anche Sarri tra le possibili alternative per il futuro, a quel prezzo pensano a tecnici che negli ultimi anni hanno vinto di più. Come Conte (in pole per i transalpini) o Simeone (in trattativa coi blues).

Contratto fino al 2020

Stipendo 1.4 milioni di euro netti a stagione

Permanenza: 60%