Inglese vs Pavoletti: sfida tra bomber per i punti salvezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Parma riparte dal Cagliari dopo l'importantissima vittoria ottenuta a San Siro contro l'Inter e dopo la rete all'esordio contro l'Udinese, Roberto Inglese spera di tornare a segnare davanti al proprio pubblico per regalare importanti punti in chiave salvezza nella gara contro i sardi. Dall'altra parte ci sarà però Leonardo Pavoletti, uno che di gol se ne intende eccome e la sfida a distanza tra i due bomber sarà probabilmente decisiva.

Da una parte Gervinho e Di Gaudio, dall'altra Joao Pedro e, probabilmente, Marco Sau, per quattro giocatori che avranno il compito di aiutare i due centravanti principi a ritrovare la rete, oltre che pensare a se stessi, visto che sia D'Aversa che Maran chiederanno anche i gol a quei giocatori che schiereranno in attacco insieme ai bomber.

Quattro punti in classifica per i ducali, cinque per i sardi: l'avvio di campionato delle due squadre è stato buono e una vittoria nella gara di domani al Tardini sarebbe molto importante per entrambe, per mettere punti fondamentali in classifica, anche se siamo soltanto alla quinta giornata.