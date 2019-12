Insigne paga per tutti, ma Llorente non cambia la partita. I voti di TMW

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Meret 6 - Guanti intonsi, non compie neanche un intervento.

Di Lorenzo 6,5 - Liberato dagli inediti compiti difensivi del primo tempo disputa una ripresa davvero gagliarda: costante presenza in spinta sulla destra, scodella anche un paio di palloni molto interessanti.

Koulibaly 5,5 - Differenziale di velocità troppo elevato con Lasagna, che lo semina facilmente sul gol. La status fisico è un attenuante, ma la prestazione non è sufficiente.

Manolas 6 - Sicuramente più in palla rispetto al compagno, facilitato dal tipo di partita, che favorisce i giocatori molto fisici.

Mario Rui 6 - L'arma offensiva principale del Napoli nel primo tempo: tutti le azioni migliori arrivano da una sua sovrapposizione, mentre i cross hanno scarsa fortuna.

Callejon 5 - A volte esterno, a volte mezzala, non è comunque incisivo. La buona volontà non manca, ma il Callejon dell'era Sarri, o semplicemente dello scorso anno, sembra un lontano ricordo.

Zielinski 6,5 - Parecchio fumoso nel primo tempo, si riscatta nella ripresa con un bis di tiri interessanti e col gol che salva i suoi dalla seconda sconfitta di fila.

Fabian Ruiz 5,5 - Anche la sua luce sembra irrimediabilmente spenta: gioca a testa alta ma la verticalizzazione a tutti i costi non sembra essere la giusta soluzione.

Insigne 5 - Mai uno spunto, una giocata, un atto forte per guidare la squadra. Piuttosto è Mario Rui a rendersi pericoloso sulla sua corsia. Ancelotti lo lascia negli spogliatoi. Dal 46' Llorente 5,5 - Ha un paio di palloni buoni per fare male, ma non graffia. Non dà al gioco azzurro la sterzata che Ancelotti avrebbe voluto.

Lozano 5,5 - Almeno ci prova: tanto movimento sul fronte offensivo, si allarga per dare modo ai centrocampisti di inserirsi ma pericolosità zero. Da laterale sparisce. Dal 62' Younes 5,5 - Vale il discorso fatto per Llorente: non riesce ad aiutare la squadra a scuotersi, che anzi preferisce la corsia destra per attaccare.

Mertens 5,5 - Zero tiri nella sua gara, non convince né da prima né da seconda punta: paradossale il suo allargarsi per andare al cross, lasciando il solo Lozano ad andare a duello sui palloni alti.