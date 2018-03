Inter, 103 volte Icardi. Dopo il nuovo contratto sarà tra i più pagati in A

© foto di www.imagephotoagency.it

E' ripartita l'Inter nel segno di Mauro Icardi. Con i quattro gol realizzati ieri a Genova contro la sua ex Sampdoria, il capitano nerazzurro ha ridato smalto alle ambizioni della squadra di Spalletti ed è salito a quota 103 reti in Serie A.

Il centravanti di Rosario subito dopo il match s'è detto concentrato solo sul campo ma da dopo Pasqua - scrive la Gazzetta dello Sport - entrerà nel vivo la trattativa per il rinnovo del contratto. Il nuovo accordo sarà valido fino al 2023 con Icardi che guadagnerà tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti a stagione. Verrà inoltre alzata la clausola da 110 milioni di euro valida solo per l'estero e nella fascia temporale 1-15 luglio.