Inter, 22 milioni dal Flamengo per Gabigol. Miranda via solo in estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta prendendo corpo la trattativa che potrebbe portare Gabigol a vestire la maglia del Flamengo. Il club brasiliano sarebbe pronto a investire 22 milioni di euro, e vorrebbe trattare anche l'acquisto di Joao Miranda. Per l'attaccante i nerazzurri sono pronti a trattare, anche per alleggerire il bilancio e riprendere una parte dei 40 milioni investiti nel 2016. Per il difensore, tutto potrebbe essere rinviato alla prossima estate, anche per dare la possibilità a Marotta e Ausilio di provare l'assalto per Lincoln, stellina dei brasiliani che a gennaio difficilmente lascerà il Brasile vista la già avvenuta cessione di Paquetà al Milan.