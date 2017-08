Inter, 45 milioni più il prestito di Martial per lasciar partire Perisic

© foto di Federico Gaetano

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Ivan Perisic: per la rosea il club nerazzurro ha fatto sapere al giocatore che se non dovesse andare in porto l'operazione col Manchester United resterebbe a Milano. La trattativa con lo United potrebbe svilupparsi sulla base di 45 milioni più il prestito oneroso (fra i 6 e gli 8 milioni) di Anthony Martial con riscatto da fissare.