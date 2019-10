© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sebastiano Esposito, dopo l'infortunio di Alexis Sanchez, ha dovuto rinunciare, un po' a malincuore, al Mondiale Under 17, ma in questi mesi avrà la possibilità di mettersi in mostra con la maglia nerazzurra, quando Antonio Conte gli darà un'opportunità. Oltre a questo, secondo quanto riportato da FcInterNews.it, il club ha fissato un appuntamento con l'entourage del giocatore per il mese di dicembre, dove verrà discusso il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio.