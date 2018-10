Inter, a Ferrara tornano dal 1' Borja Valero e Miranda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il proprio sito, Sky Sport fornisce nuovi aggiornamenti sulla probabile formazione che il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti schiererà domani sera nella trasferta in casa della Spal. Obbligata l'assenza di Marcelo Brozovic, alle prese con un disturbo muscolare: al suo posto in cabina di regia ci sarà Borja Valero. Spazio a Keita Baldé lì davanti che costituirà il tridente sulla trequarti insieme a Radja Nainggolan ed Ivan Perisic, alle spalle di Mauro Icardi. In difesa risolta la questione del ballottaggio tra Stefan de Vrij e Joao Miranda, con quest'ultimo che dovrebbe tonare dal primo minuto.