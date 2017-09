Inter, a gennaio si torna sul mercato: via Brozovic, si compra in difesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter tornerà a investire sul mercato di gennaio per colmare qualche lacuna rimasta, in particolare in difesa. Secondo il Corriere dello Sport a ottobre potrebbe arrivare il semaforo verde da Suning per investire più soldi sul mercato e queste risorse verranno destinate proprio per rinforzare la difesa, visto che gli svincolati non convincono granché. In uscita si lavorerà sulla cessione di Marcelo Brozovic, che potrebbe rappresentare una buona plusvalenza.