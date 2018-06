Inter, a luglio tentativo per Rafinha. Cancelo verso la Premier

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' scaduto ieri, per l'Inter, il termine per il riscatto di Rafinha dal Barcellona. Il freepress Leggo scrive che il club nerazzurro ci riproverà da luglio, in prestito con obbligo di riscatto tra un anno. Verso la Premier João Cancelo, tornato al Valencia dopo la parentesi meneghina: il portoghese dovrebbe finire al Wolverhampton, pronto a pagare 40 milioni di euro al club spagnolo.