Inter, a ore il rinnovo di Spalletti: unico dubbio sulla durata dell'accordo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport a ore verrà annunciato il rinnovo di Luciano Spalletti con l'Inter. La trattativa per prolungare l'accordo attualmente in scadenza nel 2019 sarà lampo, perché le parti in causa si attraggono come calamite e resta da decidere solo la lunghezza del nuovo accordo. 2021 o 2020 più opzione sull'anno seguente: il tecnico toscano non ama legarsi per lunghi periodi ma la cosa che importa ai nerazzurri è che dopo gli 11 tecnici post Mourinho il progetto tecnico è solido e pronto a proseguire con successo.