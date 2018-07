Inter, accelerata per Vrsaljko: pronti 5 milioni per il prestito

Benzema, replica durissima a De Laurentiis: "Un pazzo in più in lista"

"Un pazzo in più nella lista". Poche parole ma che faranno discutere quelle di Karim Benzema, centravanti del Real Madrid a lungo cercato dal Napoli in questa finestra di calciomercato. Oggi Aurelio De Laurentiis ha etichettato la ricerca del bomber transalpino come una fake news,...