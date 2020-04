Inter, accordo per il taglio di ingaggi e rinnovi in vista per il futuro

Anche l’Inter si adegua al momento complicato vissuto dall’economia del mondo del calcio, e come accaduto per la Juventus anche l’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte, il suo staff e la rosa dei giocatori del club milanese apre alla possibilità di un taglio degli stipendi da qui al termine della stagione se la stessa non dovesse riprendere per poi concludersi. Un gesto assennato che porterà la proprietà del club a risparmiare circa 20 milioni di euro per le prossime due mensilità. Intanto proseguono le discussioni per alcuni rinnovi di contratto importanti, a testimonianza del progetto ambizioso che la società nerazzurra ha intenzione di predisporre per il proprio futuro. Oltre all’accordo raggiunto con Handanovic, ed al discorso da concretizzare con Lautaro Martinez, anche il rinnovo con adeguamento per Stefan De Vrij sarà a breve una delle priorità di Marotta. Regista di questa operazione potrebbe essere Mino Raiola, agente di De Ligt, grande amico del centrale dell’Inter e presumibilmente nuovo agente del numero 6 nerazzurro.