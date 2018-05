Inter, addio o rinnovo: il futuro di Candreva è ancora un rebus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Addio o rinnovo. Restano due le strade, diametralmente opposte, per il futuro di Antonio Candreva con l'Inter. Tuttosport oggi in edicola spiega che la permanenza dell'esterno dell'Italia non è certa. A bilancio per 11 milioni di euro, la società vorrebbe farlo partire eventualmente a 15 ma non è esclusa anche la permanenza, magari con un ruolo di minor spicco nella formazione di Luciano Spalletti.