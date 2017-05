© foto di Federico Gaetano

Federico Pastorello fa sapere che non sono veritiere le voci che vogliono il suo assistito Antonio Candreva di ritorno alla Lazio. Attraverso il profilo Twitter, l'agente ha scritto il seguente messaggio: “Certe assurdità non meritano smentite, ma per rispetto del popolo nerazzurro sento di doverlo fare. Candreva vuole restare”, ha scritto il procuratore del calciatore dell'Inter.