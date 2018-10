Inter, ag. D'Ambrosio: "I nerazzurri non sono l'anti Juve"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Danilo D'Ambrosio, esclude l'Inter dalla corsa alla Juventus in campionato: "L’Inter è molto forte, ma non credo sia l’anti Juve. Non va caricata di troppe responsabilità. Aspettiamo, il campionato è appena iniziato. Contro il Milan meritava di vincere anche con qualche gol di scarto in più".