Inter, ag. Gabigol: "Aveva 12 proposte, anche il Porto lo ha cercato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenendo a Radio Renascença, César Boaventura, tra gli intermediari che ha curato il passaggio di Gabigol dall'Inter al Benfica, ha parlato così: "Il giocatore aveva 12 proposte, una delle quali dal Porto, arrivata attraverso un manager legato a Wagner Ribeiro. Quella del Benfica è stata la più bassa, ma la più importante per lui. L'allenatore dello Sporting era in contatto permanente con João Mário - ha proseguito -. In più lo Sporting aveva fatto un'offerta superiore, ma Gabigol, quando ha saputo dell'interesse del Benfica, ha preferito il Benfica".