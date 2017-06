Inter, ag. Gabigol: "Il club vuole cederlo in prestito. Porto? Bufala"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Wagner Ribeiro, agente dell'attaccante dell'Inter Gabriel Barbosa detto Gabigol, ha parlato a Record del futuro del proprio assistito: "L'Inter vuole mandarlo in prestito e ci sono diverse squadre interessate sia in Spagna che in Inghilterra. Il Porto? Nessuno mi ha chiamato, penso sia una bufala".