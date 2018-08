Inter, ag. Karamoh conferma: "Saint-Etienne? C'è l'ok del calciatore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Yann Karamoh (20) verso il Saint-Etienne. L'agente dell'attaccante dell'Inter, Oscar Damiani, ha confermato la trattativa avviata col club francese. "Qual è la situazione? Non sappiamo ancora: vediamo tra oggi e domani cosa succede. La trattativa è ben avviata, ora vediamo i club cosa decideranno. Qual è la volontà del giocatore? C’è il benestare del giocatore di andare al Saint-Etienne: avrebbe più spazio per giocare", ha detto il procuratore che ha dunque confermato la notizia pubblicata in mattina da TMW.