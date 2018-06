Inter, ag. Malcom: "Qualsiasi giocatore al mondo direbbe sì ai nerazzurri"

Fernando Garcia, agente dell'obiettivo di mercato dell'Inter, Malcom, ha parlato ai microfoni di FcInter1908.it: "Qualsiasi giocatore al mondo accetterebbe subito i nerazzurri, ma i due club devono ancora trovare l'accordo. La formula? Non so cosa sia disposto ad accettare il Bordeaux ma escluso il prestito semplice. Più probabile che si possa trovare l'ok per un prestito con obbligo di riscatto, ma i francesi hanno intenzione di vendere il giocatore a titolo definitivo".