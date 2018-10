Inter, ai nerazzurri piace Ivan Sunjic: il nuovo Modric

Fonte: fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perisic, Brozovic e Vrsaljko. Ma non solo. Detto del possibile ritorno di fiamma per Modric, adesso sul taccuino degli scout interisti torna a farsi vivo il nome di un altro profilo seguito da tempo, quello di Ivan Sunjic, 22enne centrocampista della Dinamo Zagabria. Secondo Tuttosport, infatti, venerdì uno scout nerazzurro era presente allo stadio 'Aldo Drosina' di Pula per seguire il match fra l'Under-21 croata e quella greca (2-1 per i padroni di casa).

Sunjic, che in patria viene definito come il possibile erede di Modric, ha il contratto con la Dinamo fino al 2023 e una valutazione che si aggira già sui 5 milioni di euro".