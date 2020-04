Inter, alla fine servono medici e scienziati per riportare tutti sulla terra

E mentre i calciatori tornano, ché non si sa mai qua dovesse ripartire il campionato, alla fine sono sempre scienziati e medici a riportare tutti sulla terra. Vero che la curva cala ed è una grande speranza per tutti, ma altrettanto vero è che la luce resta ancora parziale e pertanto soggetta a nuovi sconvolgimenti. Oggi la prima data utile per la ripresa degli allenamenti è assolutamente indicativa, oltre che pericolosamente fuorviante. Come possono esserlo le dichiarazioni della Protezione Civile, o i decreti della presidenza del consiglio. Il 4 maggio è ipotesi liquida, di fronte a una devastazione sì meno aggressiva ma pur sempre ultra presente. E chi può dirlo meglio di un medico di un club come l’Inter, attaccato (ma non abbattuto) dal Covid-19?. “È un’esperienza che non auguro a nessuno. C’è una totale distanza tra la realtà vera e quella percepita, in questa tremenda storia”. Ci vuole Piero Volpi, al quale vanno i più sinceri auguri di pronta guarigione, per ricordarci che al momento si brancola nell’oscurità. E di lui ci fidiamo. Con tutto il rispetto per i presidenti e i dirigenti dall’alto coefficiente di responsabilità. La bocca suprema qui ha un solo nome: il tempo.