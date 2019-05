© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Ayoze Perez, il gioiellino del Newcastle di Benitez, entra nella lista dell'Inter per il mercato che verrà. 12 gol e 4 assist in 40 presenze stagionali sono un bel biglietto da visita per l'esterno destro, ma che preferisce partire a sinistra. Il Corriere dello Sport specifica che nel suo contratto c'è una clausola da 30 milioni di euro ma allo stesso tempo lo spagnolo ha da tempo in tasca la promessa del club di poter trattare di fronte all'offerta di una grande squadra.