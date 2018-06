Inter, anche Dembélé e Vidal tra le opzioni per il centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan e Kevin Strootman, ma non solo. L'Inter cerca un centrocampista di spessore, col freepress Leggo che scrive delle altre opzioni per il club nerazzurro: interessa Mousa Dembélé del Tottenham, in scadenza tra un anno con l'Inter che non offre più di dieci milioni di euro. Poi c'è Arturo Vidal, in uscita dal Bayern (per 30 milioni), ma in ribasso e osservato solo a distanza.