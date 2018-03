Inter, anche tre club inglesi sulle tracce dell'obiettivo Bamba

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Inter e Anderlecht sono attratte dall'idea di prelevare a parametro zero l'esterno offensivo del Saint-Etienne Jonathan Bamba. Il ragazzo dell'Under 21 francese farebbe infatti gola in Premier League, dove ben tre club sono pronti a fiondarsi su di lui: trattasi di Huddersfield, Newcastle e Crystal Palace. Lo riporta Fcinternews.it.