Inter-Andersen, il futuro del difensore è legato a quello di Skriniar

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime da La Gazzetta dello Sport sul difensore Joachim Andersen, 22 anni, quotato sui 25 milioni dalla Sampdoria. Il feeling dell'Inter per lo svedese - si legge - è datato ed è chiaramente legato al futuro estivo dello slovacco Milan Skriniar, per il quale le sirene di Barcellona e Manchester sono costanti. La situazione è molto fluida e non è da escludere un doppio ingresso nei ranghi difensivi: Andersen (appunto) e Bastoni che gode di stima unanime tra gli addetti ai lavori. Un mancino a cui tanti pronosticano una grande carriera: un motivo in più per considerarlo un punto di riferimento per il futuro interista.