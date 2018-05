Inter, Ansaldi rimarrà al Torino in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino avrà, per un'altra stagione, la possibilità di schierare Cristian Ansaldi, difensore in prestito dall'Inter. In caso di raggiungimento delle 40 presenze con la maglia granata - ora è a quota 25 - entro il 30 giugno del 2019, il trasferimento si trasformerà in definitivo. Come sostiene FcInterNews il riscatto è fissato a 2 milioni di euro.