Inter, Antonello: "Avanti passo dopo passo. La squadra c'è, tifosi fantastici"

© foto di Federico Gaetano

Prima della gara contro la SPAL, il direttore nerazzurro Alessandro Antonello ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo avuto una partenza di campionato molto positiva ma siamo all'inizio del campionato, abbiamo ancora 36 partite, teniamo la giusta attenzione. Questa è una gara delicata, sicuramente i tifosi ci supporteranno, sono il nostro dna, stanno mostrando un grande attaccamento ai colori, sicuramente dobbiamo ringraziarli e ricambiarli".

Colpi in arrivo a gennaio?

"E'appena terminato il mercato estivo e già stiamo parlando di quello di gennaio. Abbiamo fatto degli innesti, i nostri dirigenti hanno preso i profili giusti richiesti dal tecnico, dobbiamo vincerle tutte e non apriamo aspettative per gennaio, pensiamo di avere una squadra giusta con giusti innesti fatti questa estate, rimaniamo concentrati e andiamo avanti step by step".

Mancano le alternative in difesa?

"Queste valutazioni le lascio a tecnici e direttori sportivi, non sono la persona più adatta al giudizio tecnico, noi dobbiamo supportare il tecnico, il nostro lavoro è stare dietro le spalle, stiamo lavorando in maniera importante sul campo e fuori".

Cosa significa avere questo pubblico meraviglioso?

"Siamo veramente rimasti folgorati da come il pubblico ci sta seguendo, sono incredibili, sta dimostrando attaccamento al di là di ogni aspettativa, sono il 12esimo uomo in campo e speriamo continui così. Sono il dna dell'Inter, c'è grande orgoglio, dobbiamo ricambiare questa fiducia in tutti i modi".

Voci vere su Candreva?

"Non vorrei parlare dei singoli ma della squadra, di come il tecnico sta impostando il lavoro. Dobbiamo pensare a come vincere le partite e a come portare la squadra il più in alto possibile".