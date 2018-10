Inter, Antonello: "Icardi? C'è voglia di rinnovare, ma non abbiamo fretta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite del Gr1 di RadioRai, l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato del derby, e non solo: "Chiaramente il derby è una partita a se stante, che potrà anche essere decisa da episodi, ma non sarà sicuramente una partita decisiva per l’andamento della stagione".

A San Siro sarà duello a distanza tra Higuain e Icardi.

"Come al solito i duelli tra attaccanti sono quelli che accendono di più l’interesse di tutti i tifosi, però io vorrei riportare al fatto che ci sono due squadre in campo, con tantissimi campioni“.

A che punto è il rinnovo del contratto di Icardi?

"Con Mauro c’è un contratto ancora con una scadenza molto lunga, ci stiamo parlando, non c'è fretta, il clima è molto sereno e cordiale. Ora abbiamo questi appuntamenti molto importanti da affrontare, Mauro è molto concentrato su queste sfide, l'aspetto contrattuale verrà affrontato e si sta affrontando, ma con estrema serenità e tranquillità da entrambe le parti perché c’è la voglia di rinnovare il contratto".