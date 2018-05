Inter, arriva Lautaro Martinez: "Vado in Italia, vediamo cosa si decide"

Lautaro Martinez in Italia, e presto all'Inter. Nella notte l'attaccante argentino è partito alla volta di Milano, dove sosterrà le visite mediche propedeutiche al passaggio in nerazzurro. Raggiunto in Argentina prima della partenza, il centravanti non si è sbilanciato, parlando soprattutto del momento che affronta il Racing, già qualificato ai playoff in Libertadores: "Ora vado in Italia, vediamo cosa si decide, noi abbiamo comunque dimostrato di essere una squadra pronta per la seconda parte della stagione in coppa Libertadores, che è quello che vogliamo". Lo riporta Premium Sport.