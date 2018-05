Inter, Asamoah ha svolto le visite: a breve l'annuncio della firma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Novità sul mercato dell'Inter: completate nella mattinata di oggi le visite mediche per Kwadwo Asamoah. Nei prossimi giorni le visite del contratto coi nerazzurri per il terzino sinistro ed esterno ghanese in arrivo dalla Juventus. Per Asamoah contratto di tre anni a 3.5 milioni all'anno.